أثار سفير المغرب في روسيا الكثير من الجدل، بعد ظهوره في الإعلام الروسي خلال الأسبوع الجاري بالزي التقليدي رفقة الرئيس فلاديميير بوتن.
سفير المغرب الجديد في موسكو، لطفي بوشعرة، كان في ضيافة بوتن، أول أمس الأربعاء، من أحل تقديم أوراق اعتماده سفيرا فوق العادة من الرباط، رفقة عدد من السفراء الأجانب.
وحسب وكالة سيوتنبك الروسية، فإن رواد شبكات التواصل الاجتماعي الروس، نقلوا مقطع فيديو للقاء السفير بوشعرة مع بوتين، وسط ردود أفعال مستغربة.
وقالت الوكالة ذاتها إن المغردين الروس، ظنوا أن السفير لطفي بوشعرة يرتدي ملابس وقائية ضد فيروس كورونا، لعدم معرفتهم باللباس المغربي التراثي.
وحظي المقطع، الذي ظهر فيه السفير المغربي يصافح الرئيس الروسي، ويلتقط معه صورا بروتوكولية. بمشاركات عديدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
كانت هذه تفاصيل خبر لباس سفير المغرب في موسكو يثير الجدل.. الروس اعتقدوا أنه لباس للوقاية من كورونا! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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