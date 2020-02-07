ترامب يعلن مقتل زعيم “القاعدة في جزيرة العرب”

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مقتل زعيم تنظيم “القاعدة في جزيرة العرب” خلال عملية نفذتها القوات الأمريكية في اليمن.

وقال ترامب في بيان نشره البيت الأبيض، مساء أمس الخميس، إن الولايات المتحدة “نفذت عملية لمكافحة الإرهاب في اليمن نجحت في القضاء على قاسم الريمي، أحد مؤسّسي وزعيم تنظيم القاعدة في جزيرة العرب”.

وكان تنظيم “القاعدة في جزيرة العرب” قد أعلن مسؤوليته عن إطلاق النار في دجنبر في قاعدة بحرية أمريكية في فلوريدا، أدى إلى مقتل ثلاثة بحارة بيد ضابط سعودي، وفقا لمركز “سايت”.

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وأفاد المركز الذي يرصد وسائل الإعلام الجهادية في بيان أنه “في تسجيل صوتي لزعيمه قاسم الريمي، أعلن تنظيم القاعدة في جزيرة العرب مسؤوليته عن الاعتداء في قاعدة بنساكولا البحرية في دجنبر 2019”.

وتعتبر قاعدة بنساكولا مركز برامج التدريب العسكري للأجانب التابع للبحرية الأمريكية. وقد تأسست سنة 1985 خصوصا من أجل الطلبة السعوديين قبل أن تتسع لتشمل جنسيات أخرى.

وقال ترامب إنه في ظل قيادة ريمي “ارتكبت القاعدة في جزيرة العرب أعمال عنف غير معقولة ضد المدنيين في اليمن وسعت إلى شن وإلهام العديد من الهجمات ضد الولايات المتحدة وقواتنا”، غير أن الإدارة الأمريكية لم تعلن تفاصيل تنفيذ عمليتها ضد الريمي.