زيدان يفشل في فك عقدته مع ريال مدريد!

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن مدرب ريال مدريد الإسباني، زين الدين زيدان، فشل في فك عقدته مع فريقه منذ أصبح الرجل الأول في "سانتياغو برنابيو".

وبحسب ما نقلته صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن زيدان فشل مجددًا في إضافة كأس ملك إسبانيا إلى دولاب بطولاته في ريال مدريد، بعد أن خسر الأخير، أمس الخميس، أمام سوسييداد بنتيجة 3-4 في الدور ربع النهائي وودع المنافسات.

وقالت الصحيفة، إن رغم عدم خسارة زيدان من قبل في مجموع مباراتي الأدوار الإقصائية بدوري أبطال أوروبا، محققًا مسيرة رائعة، فإنه في المقابل لديه تاريخ غير جيد بكأس ملك إسبانيا الذي أصبح عقدة المدرب الفرنسي.

وأشارت إلى أن زيدان شارك في البطولة 3 مرات كمدرب لريال مدريد، ولم يفز باللقب إطلاقًا، حيث سبق أن ودع المنافسات ضد سيلتا فيجو وليجانيس وأخيرًا ريال سوسييداد.

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وفي الموسم الأول لزيدان مع ريال مدريد، فإن الفريق الملكي ودع البطولة بخطأ إداري لصالح قادش، قبل أن يتولى المدرب الفرنسي المهمة.

وفي المهمة الأولى لزيدان بكأس ملك إسبانيا بالموسم الثاني، فإنه سقط في الاختبار بنتيجة 3-4 أمام سيلتا فيغو.

وفي العام التالي ودع البطولة أمام ليغانيس بالدور ربع النهائي، بعد فوزه ذهابا بهدف دون رد، قبل أن يخسر في الإياب بسانتياغو برنابيو (1-2)، ويخرج من البطولة فقًا لقاعدة الهدف خارج الأرض.

وأكدت "ماركا" أن هزائم كأس ملك إسبانيا ستظل حاضرة في تاريخ زيدان مع الميرنغي، حتى يعود مجددًا لحصد اللقب.