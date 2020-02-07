نيويورك تايمز: "سي آي إيه" تتعقب الإرهابي قاسم الريمي منذ نوفمبر

قاسم الريمي في صور غير مؤرخة - فرانس برس

كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن وكالة الاستخبارات المركزية علمت بموقع قاسم الريمي زعيم تنظيم القاعدة في اليمن، منذ نوفمبر/تشرين الثاني ومن ثم بدأت تعقبه قبل إعلان مقتله.

وأمس الخميس، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة قتلت الريمي خلال إحدى عمليات مكافحة الإرهاب باليمن.

وأضاف ترامب، في بيان: "مارس تنظيم القاعدة في جزيرة العرب تحت قيادة الريمي قدرا هائلا من العنف ضد المدنيين في اليمن، وسعى لتنفيذ والإيعاز بتنفيذ هجمات عديدة ضد الولايات المتحدة وقواتنا".

ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية عن مسؤول استخباراتي، لم تسمه، قوله إن "سي آي إيه" نفذت الضربة باستخدام طائرة بدون طيار.

وأشار مسؤول آخر، لم تسمه، إلى أن الوكالة الأمريكية علمت بموقع الريمي من أحد المبلغين في اليمن نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، الأمر الذي مكن الحكومة من بدء تعقبه باستخدام طائرات المراقبة بدون طيار.

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وأوضحت الصحيفة أن الريمي (41 عامًا) كان واحدًا من قادة القاعدة المتبقيين الذين يعود أصلهم الإرهابي إلى حقبة ما قبل هجمات 11 سبتمبر/أيلول عام 2001.

ولم يقدم بيان البيت الأبيض تفاصيل كثيرة عن العملية، لكنه أشار إلى تنفيذها بناء على توجيهات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ويعد الريمي من أخطر الإرهابيين المطلوبين لدى الإدارة الأمريكية، بسبب تورطه في عمليات إرهابية استهدفت مدنيين وأجانب في مناطق مختلفة حول العالم.

كما أنه عمل مع أسامة بن لادن زعيم تنظيم القاعدة في فترة ما، واعتقل أكثر من مرة قبل الإفراج عنه.

وانضم قاسم الريمي إلى تنظيم القاعدة وهو بعمر 15 عامًا، بعد اختفائه وعائلته من محافظة ريمة اليمنية.

وسافر إلى أفغانستان وتدرج في المواقع القيادية وصولًا إلى درجة مدرب داخل معسكر تابع للقاعدة عام 2001.