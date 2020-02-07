مسؤول إثيوبي لـ"العين الإخبارية": ندفع باتجاه إصلاح الاتحاد الأفريقي

قال السفير نبيات جيتاتشو المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية، الجمعة، إن بلاده تدفع في اتجاه إصلاح الاتحاد الأفريقي خلال القمة الـ33 التي تنعقد بأديس أبابا يومي 9 و10 الشهر الجاري.

وأوضح جيتاتشو، في تصريحات خاصة لـ"العين الإخبارية" على هامش القمة الأفريقية، أن المجلس الوزاري للقمة الأفريقية بحث بالفعل موضوع القمة؛ إسكات صوت البنادق، والإصلاح المؤسسي للاتحاد الأفريقي.

وأضاف متحدث الخارجية الإثيوبية، أن "عددا من الدول قدمت وجهات نظرها حول الإصلاح الهيكلي لمبادرة إسكات البنادق والإصلاح المؤسسي للاتحاد الأفريقي".

وأشار إلى أن "إثيوبيا منذ 57 عاما تستضيف القمم الأفريقية وتلعب دورها القاري".

وأكد أن بلاده أكملت استعداداتها في مختلف المسارات للقمة التي انطلقت فعالياتها باجتماعات المجلس التنفيذي لوزراء الخارجية، الخميس.

وشدد جيتاتشو على أن "إسكات البنادق أمر ضروري من أجل تحقيق السلام والازدهار للقارة وهو رؤية وطموح أفريقي للسلام".

Advertisements





وحول لقاء وزير الخارجية الإثيوبي غدو أندرجاتشاو بوزير العمل الفلسطيني نصر أبوجيش، قال جيتاتشو، إن "اللقاء يأتي في إطار العلاقات التاريخية التي تربط إثيوبيا بالشعب الفلسطيني منذ نحو 53 عاما".

وأكد أن "المشاورات بين البلدين دائما مستمرة على مختلف المستويات بما يخدم تعزيز هذه العلاقات".

وشهدت الجلسة الافتتاحية لأعمال المجلس التنفيذي كلمة لرئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي، وأخرى لوزير خارجية مصر سامح شكري.

وانطلقت في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، الخميس، اجتماعات الدورة الـ36 للمجلس التنفيذي لوزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي، تمهيدا لعقد القمة الـ33 لرؤساء الدول والحكومات الأفريقية، يومي 9 و10 فبراير/شباط الجاري,



وتتصدر القمة المرتقبة ملفات شائكة على رأسها السلم والأمن والصراعات والإرهاب، فضلا عن موضوعها الرئيسي شعار القمة "إسكات البنادق لتهيئة الظروف المواتية لتنمية أفريقيا".



وتناقش أيضا تقارير الإصلاح المؤسسي للاتحاد الأفريقي ومنظمة التجارة الحرة الأفريقية، وانتخاب 10 أعضاء بمجلس السلم والأمن والملف الليبي.

وتولت مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي من فبراير/شباط 2019، فيما ستترأس جنوب أفريقيا الدورة الحالية 2020.