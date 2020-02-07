إياد علاوي لـ"الأمم المتحدة": العراق إلى"حرب أهلية"

حذر زعيم ائتلاف الوطنية في العراق إياد علاوي، الجمعة، من تردي الأوضاع في بلاده، مشيرا إلى أن الوضع السياسي والأمني ينحدر نحو "حرب أهلية".

جاء ذلك في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس بشأن الأوضاع في العراق.

وطالب علاوي، في رسالته، من الأمين العام للأمم المتحدة التدخل الفوري لوقف نزيف الدم بسبب القمع الذي تمارسه السلطات العراقية بحق المتظاهرين السلميين.

وشدد على ضرورة وقف كل أشكال القمع من قتل للمتظاهرين واعتقالهم وخطفهم والترويع بحق أبناء الشعب العراقي المنتفض سلميا.

كما دعا زعيم ائتلاف الوطنية إيران إلى التوقف عن التدخل في شأن بلاده وشؤون الدول العربية.





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وكان الأمين العام للأمم المتحدة قد أبدى الشهر الماضي استعداده لتقديم الدعم اللازم للعراق على كافة الصُعد "لضمان وحدته واستقراره".

وحثت بعثة الأمم المتحدة في العراق (يونامي) القوى السياسية على كسر الجمود السياسي في البلاد.

كما طالبت السلطات العراقية بحماية حقوق المتظاهرين السلميين وتقديم مرتكبي جرائم القتل والهجمات غير القانونية إلى العدالة.



ويشهد العراق مظاهرات في بغداد ومدن الجنوب منذ الأول من أكتوبر/تشرين الأول الماضي؛ احتجاجاً على استشراء الفساد، وتفشي البطالة وتدني الخدمات العامة، وللمطالبة بالتخلص من نفوذ إيران.





وطالب المحتجون بإجراء انتخابات فورية، بعد تشكيل حكومة انتقالية ترأسها شخصية مستقلة لا تنتمي لأي من الأحزاب السياسية التي هيمنت على الحكم منذ الغزو الأمريكي في 2003، إلى جانب مقاضاة الضالعين في الفساد والمسؤولين عن الاعتداءات التي تعرض لها المحتجون في الآونة الأخيرة.

وكلف الرئيس العراقي برهم صالح، السبت الماضي، محمد توفيق علاوي رسمياً بتشكيل الحكومة الجديدة، فيما تعهد الأخير، في رسالة فيديو نشرها عبر صفحته على تويتر، بمحاسبة المسئولين عن إراقة الدماء، مشيرا إلى أن مطالب المحتجين السلميين أولوية للحكومة الجديدة.