في رسالة خطية.. ماذا قال الملك سلمان للرئيس السيسي؟

نظرًا للعلاقات القوية بين الدولتين الشقيقتين "مصر والسعودية" استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، أحمد عبدالعزيز القطان، وزير الدولة السعودي لشئون الدول الأفريقية.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الوزير أحمد القطان سلم رسالة خطية للرئيس السيسي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والتي تضمنت تأكيد عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، والإعراب عن حرص المملكة على دعم كافة الجهود المصرية السياسية والدبلوماسية إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية، حفاظاً على المصالح القومية المصرية، في إطار التعاون الاستراتيجي الراسخ بين البلدين، والمسيرة الحافلة والممتدة من العمل المشترك والتنسيق المكثف على كافة الأصعدة. حسبما نشر موقع "اليوم السابع".

وأضاف المتحدث باسم الرئاسة، أن الرئيس السيسي طلب نقل تحياته إلى شقيقه العاهل السعودي، مؤكداً الخصوصية الشديدة التي تتسم بها العلاقات الأخوية بين مصر والسعودية، وما تمثله من ركيزة لاستقرار وأمن المنطقة العربية، ومعرباً عن تطلع مصر لاستمرار تطوير آفاق التعاون والتشاور البناء بين البلدين في مختلف المجالات، واستثماره في سبيل تحقيق المصلحة المشتركة للشعبين المصري والسعودي، فضلاً عن تدعيم أواصر التضامن العربي والإسلامي.