نقولا دعا لاعطاء الحكومة فرصة: هل يريد الحراك البقاء في الفوضى؟

علّق النائب السابق ​نبيل نقولا​ على جلسة الثقة للحكومة ورأي الحراك منها، لافتا إلى ان "منطق الأمور يقول أن الثوار يجب ان يعرفوا إذا كانت مطالبهم موجودة في ​البيان الوزاري​ للحكومة الجديدة أو ليست موجودة"، لافتا إلى ان "هذه المطالب موجودة في البيان الوزاري وبالتالي لماذا تعطيل جسلة الثقة؟"، وسأل "إذا كان الحراك لا يريد عقد جلسة الثقة فهل يريد البقاء في الفوضى؟".

ودعا نقولا في حديث إذاعي إلى "اعطاء ​الحكومة​ فرصة كي نرى ماذا ستفعل، فلا يجوز ان نبقى نعيش بالفوضى وأن نرى البلد ينهار امام أعيننا"، معتبرا انه "إذا لم تستطع الحكومة القيام بعملها عندها ننزل مجددا إلى الشارع ون​قطع الطرقات​، لكن اليوم بالشكل التي تحصل فيه الأمور يدل على انه "هناك فوضى ورأينا ماذا حصل في البلدان التي كان فيها فوضى".

وأكد ان "كل نضال التيار الوطني الحر هو من أجل مطالب الثوار والمشكلة انه هناك نوعا من "الألزهايمر" لدى الناس"، معتبرا انه " لا يجب دائما تعظيم الامور وفبركتها من أجل خلق قصة تضرب السلم الاهلي".

وأضاف " نحن نحترم رأي ​المتظاهرين​ لكن عليهم احترام رأينا أيضا، فلا يجوز منع أي أحد من عيش حياته، والمسؤولون اليوم عن ما حصل في ​لبنان​ معروفين بالاسماء، ولا أحد يقترب من منازلهم كما ان ​القضاء​ لا يقترب منهم". وشدد على ان "​الفاسد​ين في هذا البلد هم الذي يمولون هذه ​الثورة​ من أجل خلق الفوضى وتغطية أنفسهم".