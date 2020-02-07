القاضي صادق ادعى على متهم بالتعرض للسلم الأهلي والتحريض الطائفي

ادعى قاضي التحقيق في ​بيروت​ ​وائل صادق​ على سامر الصيداوي وأحاله على القاضي المنفرد الجزائي في بيروت.

يأتي هذا الإدعاء على خلفية إخبار تقدم به ​المحامون​ محمد زياد جعفيل، عمر الكوش، ميشال فلاح، وليد حدرج ودانيا أبو ملحم لدى ​النيابة العامة​ التمييزي ، بعد انتشار مقطع ​فيديو​ للمدعى عليه عبر مختلف ​وسائل التواصل الاجتماعي​، يتناول فيه ​الطائفة الشيعية​ وآل البيت ، متعرضا بذلك للسلم الاهلي ومهددا بفتنة مذهبية وطائفية ووطنية.

وطالب المحامون بتوقيفه والتحقيق معه وإدانته مع كل من يظهره التحقيق بجرم المواد 317 و 474 ​عقوبات​، وإنزال أشد العقوبات في حقه.