القاضي صادق ادعى على متهم بالتعرض للسلم الأهلي والتحريض الطائفي

ادعى قاضي التحقيق في بيروت وائل صادق على سامر الصيداوي وأحاله على القاضي المنفرد الجزائي في بيروت.
يأتي هذا الإدعاء على خلفية إخبار تقدم به المحامون محمد زياد جعفيل، عمر الكوش، ميشال فلاح، وليد حدرج ودانيا أبو ملحم لدى النيابة العامة التمييزي ، بعد انتشار مقطع فيديو للمدعى عليه عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي، يتناول فيه الطائفة الشيعية وآل البيت ، متعرضا بذلك للسلم الاهلي ومهددا بفتنة مذهبية وطائفية ووطنية.
وطالب المحامون بتوقيفه والتحقيق معه وإدانته مع كل من يظهره التحقيق بجرم المواد 317 و 474 عقوبات، وإنزال أشد العقوبات في حقه.
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