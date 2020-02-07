التقى ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​، عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​سيمون ابي رميا​، وجرى خلال اللقاء عرض الاوضاع العامة وحاجات منطقة جبيل. ولفت أبي رميا في تصريح بعد اللقاء الى "أننا تناولنا التحديات الاقتصادية وخريطة الطريق الواجب اعتمادها للخروج من الأزمة والتي تتطلّب الابتعاد عن المناكفات السياسية"، مشددا على أن "هناك اصرار على خوض معركة مكافحة الفساد حتى النهاية واسترداد الأموال المنهوبة وسجن الفاسدين مع حصة لإنماء جبيل وحاجاتها".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس عون عرض للاوضاع العامة وحاجات منطقة جبيل مع ابي رميا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.