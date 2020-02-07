أفاد مراسل "​الخليج 365​" في ​حاصبيا​ أن تسرب مادة ​المازوت​ على طريق سوق الخان الفرديس في منطقة حاصبيا، أدى الى بعض الانزلاقات اقتصرت اضرارها على الماديات وطلبت ​القوى الامنية​ من السائقين في المنطقة اخذ الحيطة والحذر تفاديا لخطر الانزلاقات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: إنزلاق عدد من السيارات على طريق سوق الخان بسبب تسرب للمازوت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.