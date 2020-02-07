توقيف مروجي مخدرات في شكا

أوقفت دورية من ​شعبة المعلومات​ في بلدة شكا فجرا، سيارة من نوع "شيفروليه" بداخلها 4 مواطنين وشخصين سوريين كانوا يقومون بترويج ​حبوب الكبتاغون​ و​حشيشة الكيف​ وفي حوزتهم سكين 6 طقات. وقد تم تسليمهم الى فصيلة الهري مع المضبوطات لاجراء المقتضى.

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