توقيف مروجي مخدرات في شكا

أوقفت دورية من شعبة المعلومات في بلدة شكا فجرا، سيارة من نوع "شيفروليه" بداخلها 4 مواطنين وشخصين سوريين كانوا يقومون بترويج حبوب الكبتاغون وحشيشة الكيف وفي حوزتهم سكين 6 طقات. وقد تم تسليمهم الى فصيلة الهري مع المضبوطات لاجراء المقتضى.
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