طقس اليوم غائم مع إنخفاض ملموس بالحرارة وتساقط للثلوج على إرتفاع 1200م

أعلنت ​مصلحة الأرصاد الجوية​ في المديرية العامة للطيران المدني أن الحوض الشرقي للمتوسّط يتأثر بالمنخفض الجوّي "KARIM" والذي يحمل معه أمطار، عواصف رعدية، رياح قوية وكتل هوائية شديدة البرودة مما يؤدي الى تساقط ​الثلوج​ على مستويات منخفضة دون الـ600 متر في المناطق الشمالية والداخلية مع درجات حرارة هي الادنى هذا العام اعتباراً من صباح الاحد، متوقعة أن يكون طقس اليوم وطقس الأيام المقبلة على الشكل التالي:

الجمعة: غائم جزئيًا الى غائم مع انخفاض ملموس ب​درجات الحرارة​ وضباب على المرتفعات، تتساقط أمطار متفرقة ومن المتوقع ان تشتدّ غزارتها اعتباراً من الظهر مع بدء فعالية المنخفض الجوّي "KARIM" وتكون مصحوبة بعواصف رعدية و امطار غزيرة خاصة في المناطق الجنوبية مع تساقط لحبات البرد كما تشتدّ سرعة الرياح التي تصل الـ85 كم/س خاصة شمال البلاد مما يؤدي الى ارتفاع موج البحر لحدود ٤ أمتار، كما ت​تساقط الثلوج​ على ارتفاع 1200متر وما فوق ويتدنى مستوى تساقطها ليلاً لتلامس الـ1000متر.

السبت: غائم اجمالاً مع انخفاض اضافي بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تتساقط أمطار تكون غزيرة أحياناً ومترافقة بعواصف رعدية ورياح شديدة تصل سرعتها لحدود 90 كم/س خاصة في المناطق الشمالية يرتفع معها موج البحر الى ٦ أمتار، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 900 متر ويتدنى مستوى تساقطها ليلاً لتلامس الـ700 متر خاصة في المناطق الداخلية والشمالية مع تساقط لحبات البرد على الساحل ، نحذر من تساقط ​اللوحات الاعلانية​ بسبب سرعة الرياح وسلوك ​الطرقات الجبلية​ بسبب تراكم الثلوج، تخف حدة ​الأمطار​ والثلوج خلال الليل كما نحذر من تشكل الجليد على الطرقات الجبلية والداخلية اعتباراً من ارتفاع 600 متر لذا نحذر من خطر الانزلاق.

الأحد: غائم جزئياً مع استمرار الانخفاض بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تتساقط أمطار متفرقة أحياناً مع ثلوج على ارتفاع 600 متر وما فوق، يتحسن ​الطقس​ تدريجياً اعتباراً من الظهر مع حلول موجات من الصقيع وتشكل الجليد على الطرقات الجبلية والداخلية اعتباراً من ارتفاع 500 متر لذا نحذر من خطر الانزلاق.