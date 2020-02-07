علامة: علينا المضي بإقرار مشاريع القوانين الإصلاحية

رأى عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​فادي علامة​ انه "علينا المضي بإقرار مشاريع القوانين الإصلاحية التي سبق وأدرجت على جدول أعمال ​الجلسة التشريعية​ المؤجلة، كخطوة عملية ل​محاربة الفساد​ ، حيث أن حلمنا كلبنانيين بالعبور نحو دولة القانون والمؤسسات يتم من خلال إقرار هكذا قوانين والعمل والإلتزام بموادها".

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