مخزومي: ننصح الحكومة بعدم سحب ما تبقى من اموال في جيوب الناس

رأى النائب فؤاد مخزومي في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي انه "مقبلون على تمديد ​الأزمة​ المالية إذا واصلت الحكومة الحالية السير على نفس الخطوات التي سار عليها الأسلاف. الإستحقاقات المالية على ​الدولة اللبنانية​ تضع ​الحكومة الجديدة​ امام خيارات مرة ولكننا ننصحها بعدم سحب ما تبقى من اموال في جيوب الناس لتمويل هذه الإستحقاقات.

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