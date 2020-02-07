عبد الصمد: يجب وضع قانون عصري يحمي العاملين في وسائل الاعلام

لفتت وزير الاعلام ​منال عبد الصمد​ إلى ان "الازمة كبيرة تطال كل القطاعات وسأعقد اجتماعات طارئة مع ​وسائل الاعلام​ لوضع خطة لتطوير الاعلام للخروج من الازمة". ورأت في حديث إذاعي انه "يجب وضع قانون عصري يحمي العاملين في وسائل الاعلام ووضع مجلس إدارة ل​تلفزيون لبنان​ وتحويله الى قطاع منتج". وأكدت انها ضد إلغاء ​وزارة الاعلام​.

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