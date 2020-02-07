النشرة: العاصفة الثلجية وصلت فجرا الى حاصبيا

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في ​حاصبيا​ أن طلائع ​العاصفة الثلجية​ الموعود بها ​لبنان​ وصلت فجرا الى منطقة حاصبيا وبدأت ​الأمطار​ تتساقط بغزارة حولت الحفر في الطرقات إلى مستنقعات كما وتساقطت ​الثلوج​ على المرتفعات ابتداءا من ارتفاع 1400وما فوق إلا أنه حتى ​الساعة​ لا تزال جميع الطرقات سالكة هذا وبلغ المرتفعات ضباب كثيف وتدن ملحوظ في ​درجات الحرارة​.

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