تسرب لمادة المازوت على الطريق الممتد من تقاطع الشفروليه باتجاه مستديرة رزق الله

طلبت غرفة التحكم المروري من السائقين ​القيادة​ بحذر ومضاعفة الانتباه بسبب تسرب لمادة ​المازوت​ على الطريق الممتد من تقاطع ​الشفرولية​ باتجاه مستديرة رزق الله.

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