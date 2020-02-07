الداخلية العراقية: التحقيقات جارية لمعرفة المتورطين بأحداث النجف وكربلاء

شدّدت ​وزارة الداخلية العراقية​ في بيان على أن التحقيقات جارية لمعرفة المتورطين في الأحداث الأخيرة التي شهدتها محافظتي ​النجف​ و​كربلاء​.

وأشارت إلى أن "​قوات الأمن​ تقوم بواجباتها لحماية ​المتظاهرين​ السلميين ومنع الاعتداء عليهم"، داعيا المتظاهرين إلى ضبط النفس والمحافظة على المصالح العامة والخاصة".

وشهدت النجف، التي تبعد 75 كيلومترا عن كربلاء، "أحداثا دامية"، أسفرت مقتل 8 متظاهرين، مساء الأربعاء، إثر هجوم لأنصار ​التيار الصدري​ في ساحة الاعتصام بالنجف.