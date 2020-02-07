الداخلية العراقية: التحقيقات جارية لمعرفة المتورطين بأحداث النجف وكربلاء

شدّدت وزارة الداخلية العراقية في بيان على أن التحقيقات جارية لمعرفة المتورطين في الأحداث الأخيرة التي شهدتها محافظتي النجف وكربلاء.
وأشارت إلى أن "قوات الأمن تقوم بواجباتها لحماية المتظاهرين السلميين ومنع الاعتداء عليهم"، داعيا المتظاهرين إلى ضبط النفس والمحافظة على المصالح العامة والخاصة".
وشهدت النجف، التي تبعد 75 كيلومترا عن كربلاء، "أحداثا دامية"، أسفرت مقتل 8 متظاهرين، مساء الأربعاء، إثر هجوم لأنصار التيار الصدري في ساحة الاعتصام بالنجف.
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