لفت وزير ​الطاقة​ الروسي، ​ألكسندر نوفاك​، في تصريح الى انه "سيتم ​تقرير​ مسألة خفض انتاج ​النفط​ في اقرب وقت". وذكرت وكالة "​بلومبرغ​" نقلا عن أحد خبراء منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" أن اللجنة الفنية لـ"أوبك" أصدرت توصية بخفض إنتاج النفط بـ600 ألف برميل يوميًا، وأن المنظمة "أوبك" تنتظر الآن قرار ​روسيا​.

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كانت هذه تفاصيل خبر وزير الطاقة الروسي: سنقرر مسألة خفض إنتاج النفط خلال أيام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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