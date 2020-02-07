قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن النائب آدم شيف افتعل قضية حول مكالمتي مع الرئيس الأوكراني، ونسب لي كلمات لم أقلها، مشيرا إلى أن مرشحو الرئاسة يتحدثون عنه بسوء ويحاولون الإطاحة به، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".
وهاجم ترامب في كلمته رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، ووصفها بأنها "إنسانة سيئة للغاية".
وتابع ترامب، في أول كلمة له عقب رفض مجلس الشيوخ أمس الأربعاء دعوى عزله: "هذا لم يكن ليحصل لرئيس آخر، ولا أدري إذا ما كان هناك رئيس يمكنه أن يتحمل ما تحملته، المكائد لم تتوقف لثلاث سنوات".
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. ترامب: المكائد لم تتوقف ضدي لـ3 سنوات.. و"بيلوسي" سيئة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.