عاجل.. ترامب: المكائد لم تتوقف ضدي لـ3 سنوات.. و"بيلوسي" سيئة

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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن النائب آدم شيف افتعل قضية حول مكالمتي مع الرئيس الأوكراني، ونسب لي كلمات لم أقلها، مشيرا إلى أن مرشحو الرئاسة يتحدثون عنه بسوء ويحاولون الإطاحة به، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

وهاجم ترامب في كلمته رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، ووصفها بأنها "إنسانة سيئة للغاية".

وتابع ترامب، في أول كلمة له عقب رفض مجلس الشيوخ أمس الأربعاء دعوى عزله: "هذا لم يكن ليحصل لرئيس آخر، ولا أدري إذا ما كان هناك رئيس يمكنه أن يتحمل ما تحملته، المكائد لم تتوقف لثلاث سنوات".