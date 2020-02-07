شكرا لقرائتكم خبر عن 14 معلومة عن مشروع قانون تنظيم اقتناء الحيوانات الشرسة.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من المنتظر أن تبدأ لجنة الزراعة والرى والثروة الحيوانية، بمجلس النواب، خلال الفترة المقبلة، مناقشة مشروع قانون بشأن تنظيم اقتناء الحيوانات الشرسة والعاقرة والزواحف الخطرة والسامة، المقدم من اللواء ممدوح مقلد، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، و60 نائبا آخرين، ونستعرض أهم المعلومات عن ملامح وأهداف وفلسفة مشروع القانون، كالتالى:

1- يستهدف تنظيم اقتناء الحيوانات الشرسة والزواحف الخطرة والسامة خاصة الكلاب والأسود والتماسيح وغيرها.

2- حظر تربيتها بدون ترخيص

3- الحبس والغرامة عقوبة استخدامها فى ترويع المواطنين و"المعاكسة"

4- المصادرة للحيوانات "المفترسة" حال المخالفة بتربيتها بدون ترخيص وحبس وغرامة لصاحبها.

5- تتولى الهيئة العامة للخدمات البيطرية منح التراخيص الخاصة باقتناء الكلاب والزواحف والنمور والأسود

6- يشترط للسير بالكلاب الخاصة فى الشوارع أن تكون "مكممة ومقودة بزمام"

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7- عدم جواز الترخيص باقتناء الحيوانات الشرسة مثل الكلاب والأسود والتماسيح والنمور إلا بشروط منها وجود أماكن مهيئة ومخصصة لها بالتنسيق مع جمعية الرفق بالحيوان.

8- عدم الترخيص بالكلاب الشرسة فى مدن المحافظات أو مدن المراكز وتكون العقوبة فى حالة المخالفة بالغرامة.

9- مخالفات التراخيص باقتناء هذه الحيوانات عقوبتها الغرامة.

10- عقوبة استخدام الحيوانات فى ترويع المواطنين أو المعاكسة أو السير فى الشارع بكلب شرس غير مكمم ومقود بزمام الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وتصل إلى سنتين.

11- عقوبة اقتناء الأسود والتماسيح والنمور ومثلها من لحيوانات الشرسة بدون ترخيص الحبس والغرامة والمصادرة.

12- معاقبة صاحب الكلب إذا قام بـ"بتشريسه".

13- معاقبة أى شخص يقوم بإنشاء مزرعة كلاب بدون ترخيص

14- يلزم أى شخص لديه كلب شرس مرخص أن يعلق لافتة على منزله تشير لوجود الكلب.