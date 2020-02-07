بالصور.. مدير "صحة بورسعيد" يتفقد الحجر الصحي ويوجه بتكثيف الإجراءات الوقائية

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

تفقد الدكتور أحمد حسن أبو هاشم، مدير مديرية الشئون الصحية بمحافظة بورسعيد، صباح اليوم الجمعة، مجمع العرب الطبي التخصصي، والذي يضم إدارة الحجر الصحي ومركز الإرشاد الوراثي ومركز الأسنان التخصصي، وذلك لمتابعة سير العمل بالمجمع.

ووجه "أبو هاشم" مدير إدارة الحجر الصحي بضرورة تكثيف الإجراءات الوقائية بمنافذ الحجر الصحي الموجودة بالمحافظة بالميناء البحري والمطار، والتأكد من توافر المستلزمات والواقيات، وكذلك التنسيق مع هيئة الإسعاف المصرية، ومستشفيات الصدر والحميات تحسبًا لأي طارئ.

وأكد مدير عام مديرية الشئون الصحية ببورسعيد، على أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع منافذ الحجر الصحي بالمحافظة، كما أنه يتم فحص عدد من الأطقم الملاحية العابرة لميناء بورسعيد، كما يتم تطهير السفن والحاويات بالمطهرات حسب احتياطات مكافحة العدوى، مؤكدًا على أنه تبين من الفحص عدم وجود أي حالات مشتبهة، وأنه في حالة ثبوت إصابة بالفيروس، سيتم اتخاذ إجراءات العزل والعلاج اللازمة.