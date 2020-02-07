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ترامب يثق في قدرة الصين على التصدي لكورونا

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (وكالات):

أعرب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لنظيره الصيني، شي جين بينغ، عن ثقته في قدرة بكين وقوتها في التصدي لانتشار فيروس "كورونا" الجديد.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض، جاد ديري، إن الرئيسين اتفقا خلال مكالمة هاتفية على ضرورة مواصلة التعاون في مختلف المجالات، مشيرا إلى تأكيدهما على الالتزام بتنفيذ الاتفاق الأول من الصفقة التجارية بين البلدين.

من جانبه أكد الرئيس الصيني لنظيره الأمريكي، أن فيروس "كورونا" لن يؤثر على التنمية الاقتصادية للصين على المدى الطويل.

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