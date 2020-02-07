محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (وكالات):
قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، إن الكرملين يتخذ الإجراءات والاحتياطات اللازمة بخصوص فيروس "كورونا"، مع الصحفيين، قبل حضورهم أي اجتماعات رئاسية، حسبما نقلت وكالة نوفوستي الروسية.
وبحسب نوفوستي، فقبل حضورهم أمس الخميس اجتماعا لمجلس الدولة الذي يرأسه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، جرى فحص الصحفيين بجهاز استشعار خاص يقيس درجة حرارة الجسم.
وكان الكرملين أعلن مؤخرا أن روسيا اتخذت تدابير واسعة النطاق لحماية البلاد من فيروس "كورونا" بإشراف الرئيس بوتين، وهو يتلقى معلومات عن تطور الوضع "كل ساعة إذا لزم الأمر".
كانت هذه تفاصيل خبر روسيا يتخذ إجراءات احترازية للوقاية من "كورونا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.