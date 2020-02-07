الصّور تجيب...كيف أمكن للصين بناء مستشفى بـ 1000 سرير في أسبوع واحد ؟ (صور)

بعد عملية بناء استمرت 10 أيام، بدأ مستشفى هوهشنشان الذي تم إنشاؤه في "ووهان" الصينية، مركز تفشي فيروس كورونا الجديد، في استقبال المصابين بهذا الفيروس يوم أمس الثلاثاء.

وقد أعجبت "سرعة الصين" المدهشة العالم وأثارت اهتمام العديد من وسائل الإعلام التي تسائلت: "كيف يمكن للصين بناء مستشفى يضم 1000 سرير في أسبوع واحد؟".

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السر كما تبيّن الصور، وهو عمل أكثر من 3000 عامل على مدار الساعة خلال 10 أيام في موقع بناء مستشفى هوهشنشان، مما حقق "المعجزة" في النهاية.