تقرير أمريكي جديد / تنظيم داعش حافظ على قدراته رغم مقتل البغدادي

وكالات - أظهر تقرير هيئة أميركية مستقلة أمس، الثلاثاء 4 فيفري 2020، أن تنظيم داعش حافظ على قدراته في سوريا رغم مقتل زعيمه أبو بكر البغدادي وحذر من أن الانسحاب المحتمل للقوات الأميركية من العراق قد يؤدي "على الارجح" الى عودة ظهور الارهابيين.

وجاء في تقرير مكتب المفتش العام في البنتاغون، وهو هيئة مستقلة مكلفة تحقيقات داخلية، أن مقتل البغدادي أواخر السنة الماضية في عملية للقوات الخاصة الاميركية في سوريا، لم يؤثر على قدرات التنظيم الارهابي.

وقال التقرير نقلا عن القيادة الأميركية الوسطى المسؤولة عن القوات الأميركية في الشرق الأوسط، إن تنظيم داعش "حافظ على لحمته، مع هيكلية قيادة بقيت على حالها وشبكات سرية في مدن وتواجد في غالبية المناطق الريفية في سوريا".

واستنتجت كل من القيادة الأميركية الوسطى ووكالة الاستخبارات العسكرية أن مقتل البغدادي "لم يتسبب بأي تراجع فوري لقدرات تنظيم داعش في العراق وسوريا".

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وقال تقرير المفتش العام "لم يتضح ما إذا ستكون القوات الأميركية قادرة على البقاء في العراق أو مدى عملياتها" مضيفا "لكن من دون تواجد للقوات الأميركية في العراق، سيعاود تنظيم داعش على الأرجح الظهور" في هذا البلد.