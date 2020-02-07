الصين / خروج 892 مريضًا من المستشفى بعد تعافيهم من فيروس كورونا الجديد

وكالات-أعلنت السلطات الصحية الصينية اليوم، الأربعاء 5 فيفري 2020، أن 892 مصابا بفيروس كورونا المتحور الجديد خرجوا من المستشفى بعد تعافيهم حتى نهاية أمس الثلاثاء.
ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" عن اللجنة الوطنية للصحة القول في تقريرها اليومي إن 262 شخصا، بينهم 125 شخصا بمقاطعة هوبي، خرجوا من المستشفى أمس الثلاثاء بعد تعافيهم من الفيروس.
وكانت السلطات الصينية قد أعلنت أن حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس إرتفعت إلى 490 شخصا حتى أمس الثلاثاء، بالإضافة إلى إرتفاع عدد حالات الإصابة إلى 24324 حالة في 31 منطقة على مستوى الأقاليم الصينية.
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