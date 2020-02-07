أفادت وزارة الشؤون الخارجية اليابانية، اليوم الجمعة، بهبوط رابع طائرة مستأجرة كانت تجلي الرعايا اليابانيين من مدينة "ووهان" الصينية، مركز تفشي فيروس "كورونا" الجديد، في طوكيو وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وذكرت الوزارة - حسبما نقلت
وأجلت الرحلات الجوية الثلاث السابقة أكثر من 550 مواطنا يابانيا من مدينة "ووهان".
يشار إلى أن فيروس "كورونا" يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التي تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس).
كانت هذه تفاصيل خبر هبوط رابع طائرة لإجلاء الرعايا اليابانيين من الصين وعلى متنها 198 شخصًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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