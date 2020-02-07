الصين: ارتفاع عدد ضحايا فيروس كورونا إلى 637 حالة وفاة وإصابة 31211

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الجمعة، تسجيل 637 حالة وفاة و31211 حالة إصابة مؤكدة بالالتهاب الرئوي المرتبط بفيروس "كورونا الجديد" في شتى أنحاء البلاد حتى نهاية يوم أمس الخميس، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

ذكرت اللجنة –في تقريرها اليومي- أنها تلقت تقارير عن 3143 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا الجديد، و73 حالة وفاة يوم الخميس، بواقع 69 حالة وفاة في مقاطعة هوبي، وحالة وفاة واحدة في كل من مقاطعات جيلين وخنان و قوانغدونغ و هاينان.

وأضافت أنه تم تسجيل 4833 حالة جديدة مشتبه بها يوم الخميس،

وأن 4821 مريضًا ما زالوا في حالة حرجة، فيما خرج 1540 شخصًا من المستشفى بعد شفائهم.وتابعت اللجنة :إنه تم تعقب 314028 شخصا كانوا على اتصال وثيق بالمصابين، بينهم 26762 شخصًا خرجوا من الملاحظة الطبية يوم الخميس.وتم الإبلاغ عن 24 حالة إصابة مؤكدة في منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة، بما في ذلك حالة وفاة واحدة، و10 حالات في منطقة ماكاو الإدارية الخاصة و16 حالة في مقاطعة تايوان.في سياق متصل، قررت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم إرسال فريق خاص إلى مدينة "ووهان" (مركز انتشار الفيروس) بمقاطعة هوبي بوسط الصين للتحقيق بشأن ملابسات وفاة الطبيب "لي ون ليانغ" الذي كان من أوائل الذين أثاروا الإنذار المبكر بشأن ظهور فيروس "كورونا الجديد".وأوضحت اللجنة أن ليانغ طبيب عيون يبلغ من العمر 34 عامًا أصيب بالفيروس، وتم الإعلان عن وفاته في وقت مبكر اليوم بتوقيت بكين، وأن لجنة الصحة بمقاطعة هوبي وحكومة بلدية "ووهان" نعيتا على موقعهما الرسمي اليوم الدكتور ليانغ.واستكملت الصين بناء المستشفى الخاص الثاني المخصص لعلاج مصابي فيروس "كورونا الجديد" في مدينة "ووهان"، وذلك بعد مرور 10 أيام فقط منذ بدء أعمال تشييده، حيث تبلغ مساحة المستشفى 80 ألف متر مربع ويتسع إلى 1600 سرير.