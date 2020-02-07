الصين تؤكد ضرورة ضمان استقلالية عمل اللجنة الدستورية السورية

أكد نائب مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة "وو هاي تاو" ضرورة ضمان استقلالية عمل اللجنة الدستورية السورية التي اجتمعت لأول مرة في أكتوبر الماضي في جنيف وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وقال تاو، في كلمة أمام اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول سوريا نقلتها وسائل إعلام صينية اليوم الجمعة، إن عمل اللجنة يجب ألا يخضع لتدخل خارجي، ولا ينبغي أن يكون هناك أي إطار زمني محدد سلفا بصورة مفتعلة.

وأضاف أنه "ينبغي ترك الشعب السوري يحدد مساره بنفسه، ويجب على أعضاء اللجنة الدستورية أن يظهروا الإرادة السياسية، وينخرطوا بنشاط، وبروح التسوية، في الحوارات، مع الحفاظ على سيادة سوريا واستقلالها ووحدة وسلامة آراضيها".

وتابع تاو أن التسوية السياسية هي السبيل الوحيد لإنهاء الصراع في سوريا، داعيا الأمم المتحدة إلى مواصلة دفع العملية السياسية السورية قدما وفقا لمبدأ بقيادة سورية وقرار المجلس ذي الصلة.

كما أكد المبعوث الصيني على أهمية "سحق الجماعات الإرهابية في شمال غرب سوريا بحزم" وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة والقانون الدولي، معتبرا أن الوضع المعقد في شمال غرب سوريا قضية أمنية وإنسانية تعود جذورها إلى سيطرة القوات الإرهابية على منطقة إدلب.

واقترح تاو التحقيق في مصدر الأسلحة التي يتم جمعها أثناء مكافحة المنظمات الإرهابية، وقطع قنوات تزويد المنظمات الإرهابية بالأسلحة.

وبالنسبة للمقاتلين الإرهابيين الأجانب، قال تاو إنه يتعين إنشاء قاعدة بيانات لوضع الأساس لمعالجة هذه المشكلة، ويتعين اتخاذ تدابير لمنعهم من الفرار إلى بلدان ومناطق أخرى لمواصلة أنشطتهم الإجرامية.