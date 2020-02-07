وزيرا خارجية الصين وسوريا يبحثان هاتفيًا جهود مكافحة فيروس كورونا الجديد

بحث عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصيني "وانغ يي" هاتفيا مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية السوري وليد المعلم، جهود مكافحة وباء فيروس كورونا الجديد والسيطرة عليه وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وقال وانغ وفقا لوزارة الخارجية الصينية اليوم- إن الشعب الصيني يثمن ما أعربت عنه حكومة سوريا وشعبها من دعم قوي للصين في معركتها ضد الوباء، رغم الجهود الشاقة التي تبذلها سوريا في حماية سيادتها وكرامتها الوطنيتين، الأمر الذي يظهر الصداقة العميقة بين البلدين والشعبين والتقاليد التي يتمسك بها الجانبان بشأن الدعم المتبادل والثقة.

وأضاف وانغ أن الشعب الصيني تجاوز العديد من

الصعاب والمحن، وأنه لا توجد صعوبة، حتى ذلك الوباء، بإمكانها عرقلة الشعب الصيني عن النضال في سبيل التحديث.وتابع إن الصين تمكنت من إنشاء نظام شامل على مستوى البلاد، واتخذت إجراءات قوية لمكافحة الوباء، ما حقق نتائج ملحوظة، وأن بلاده تمتلك خبرة كافية في التعامل مع الطواريء وتمتلك قدرات وطنية هائلة على التعبئة، وواثقة تمام الثقة من القضاء على الوباء.وأشار إلى أن معركة الصين ضد تفشي الوباء تحمي صحة وسلامة الشعب الصيني، وتلعب أيضا دورا مهما في منع انتشار الفيروس في باقي أنحاء العالم.وشدد وانغ على أن الصين تعتزم مواصلة حماية صحة المواطنين السوريين في الصين وإقامة تعاون في مجال الصحة العامة مع البلدان الأخرى، ومنها سوريا.من جانبه، قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية السوري وليد المعلم إن سوريا قيادة وشعبا تعرب عن دعمها القوي للشعب الصيني في معركته ضد الوباء، وإن بلاده تؤمن بأن الشعب الصيني قادر تماما على الفوز في المعركة ضد الوباء.وأضاف المعلم أن الجانب السوري يثمن بشدة إجراءات الصين الفعالة، ويؤمن بأن الصين قدمت إسهامات مهمة في مجال الصحة العامة لجميع شعوب العالم، وأن بلاده تشكر الصين على جهودها في حماية السوريين المقيمين في الصين، وتتطلع إلى رؤية الصين وهي تحقق نصرا كاملا على الوباء في القريب العاجل.