أستراليا تحتفل بهطول أمطار أخمدت بعض حرائق الغابات



هطلت أكبر كمية أمطار خلال نحو 20 عاماً على قطاع كبير من المناطق التي اجتاحتها حرائق الغابات في شرق أستراليا اليوم الجمعة لتخمد بعضاً من أخطر الحرائق وتخفف عن المزارعين الذين يكافحون الجفاف منذ فترة.

لكن المسؤولين حذروا من احتمال حدوث سيول وانهيارات أرضية في نيو ساوث ويلز أكبر ولايات أستراليا من حيث عدد السكان.

وقال شين فتزسيمونس مفوض مكافحة الحرائق في الولاية "إنها تقصم ظهر موسم الحرائق هذا بلا شك. الأمطار جيدة للأنشطة التجارية والمزارع ولإخماد بعض هذه الحرائق التي نكافحها منذ شهور طويلة".

ودمرت سلسلة من الحرائق الضخمة منذ سبتمبر أكثر من 28 مليون فدان بأستراليا كما أودت بحياة 33 شخصاً وأدت إلى نفوق أكثر من مليار حيوان ودمرت آلاف المنازل.