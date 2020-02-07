بكين تفتح تحقيقاً بعد وفاة الطبيب الذي حذر من فيروس "كورونا"

أعلنت هيئة تفتيش صينية، اليوم الجمعة، فتح تحقيق في أعقاب وفاة طبيب كان أول المحذرين من فيروس كورونا المستجد وتعرض لتأنيب من السلطات الصينية لمجاهرته بالأمر.
وذكرت اللجنة في بيان أن فريق التحقيق سيتوجه إلى ووهان، بؤرة الفيروس حيث توفي الطبيب لي وينليانغ "لإجراء تحقيق شامل في المسائل المتعلقة بالطبيب لي وينليانغ والتي أثارها الناس".
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