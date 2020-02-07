أعلنت شركة بوينج الأميركية لصناعة الطائرات، أمس الخميس، أنها اكتشفت عيباً جديداً في برمجياتها المثبتة بطائرتها بوينج 737 ماكس المتوقفة عن العمل منذ مارس عام 2019 بعد حادثين أسفرا في المجمل عن مقتل 346 شخصاً.
وقالت الشركة إن الاختبارات كشفت أيضاً عن صدور ضوء من أحد المؤشرات المرتبط بـ "نظام التوازن" في الوقت الخطأ.
وأضافت بوينج إنه من غير المتوقع أن يعيق هذا الخلل هدف الشركة المتمثل في تأمين الطائرة من العيوب كافة كي تتمكن من الطيران بحلول منتصف العام الجاري.
وأوضحت بوينج إننا "نقوم بإدخال تغيير على برنامج بوينج 737 ماكس قبل أن تعود إلى الخدمة للتأكد من أن ضوء المؤشر هذا يعمل فقط على النحو المقصود".
وكانت بوينج قد أرجأت مراراً خطتها لإعادة الطائرة إلى الخدمة.
وأكدت إدارة الطيران الاتحادية الأميركية المسؤولة عن إعادة المصادقة على الخطة أنها على دراية بالمشكلة.
كانت هذه تفاصيل خبر "بوينج" تكتشف عيباً جديداً في طائرة "737 ماكس" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.