كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مالي: مسلحون مجهولون يقتلون شخصين قرب الحدود مع النيجر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوردت وكالة الأنباء المالية الرسمية، اليوم الجمعة، أن مسلحين مجهولين قتلوا شقيق عمدة قرية قريبة من الحدود مع النيجر وأحد المسؤولين هناك.

وأضافت أن المسلحين أوقعوا الذعر في القرية بعد وصولهم على دراجات نارية، وقتلوا مسؤولا في القرية وحميدة زيا الشقيق الأصغر لزعيم قرية وهي بلدة تقع على بعد حوالي 76 كم جنوب (أنسونجو) على الحدود بين مالي والنيجر، مشيرة إلى أن المسلحين فتشوا منزل نائب رئيس البلدية، محمد بكالا، الذي ظل مجهولا.