النظام التركي يعاقب 4 شرطيين أسعفوا معارضا أثناء حادث سير

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - فتحت السلطات التركية تحقيقا بحق عدد من رجال الشرطة وعاقبتهم، إثر تقديمهم المساعدة الإنسانية لأحد معارضي الرئيس رجب طيب أردوغان، بحسب وسائل الإعلام في أنقرة.

وذكر موقع "تيلي 16" أن "والي بورصة السابق وعضو الهيئة التأسيسية لحزب المستقبل، عز الدين كوتشوك، هو من تعرض لحادث سيارة أثناء توجهه من مدينة أنقرة إلى مدينة بورصة في يناير/كانون الثاني الماضي، وكان برفقته النائب السابق مصطفى أوزتورك وأن أفراد الشرطة قدموا العون لهما عقب الحادث".





ونقلت صحيفة "زمان" التركية، عن الموقع أن "الحادث، وقع في منطقة "مزيدلر" ببلدة إيناجول.

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وتوجه معاون رئيس قسم شرطة و3 من جنوده إلى الموقع وقدموا العون إلى كوتشوك وأوزتورك بجانب شرطي كان أيضا داخل السيارة".

وأوضح أن "مديرية أمن بورصة فتحت تحقيقا ضد أفراد الشرطة الذين رافقوا أوزتورك وكوتشوك إلى بلدة إيناجول عقب الحادث".

وأشارت إلى أنه "عقب التحقيقات تم نقل معاون رئيس قسم الشرطة إلى بلدة مصطفى كمال باشا، في حين تم نقل الجنود الآخرين إلى كل من يني شهير وكستال".