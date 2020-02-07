المكسيك تبحث شراء 50 هليكوبتر عسكرية من روسيا

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وكالاتالجمعة 2020/2/7 10:54 ص بتوقيت أبوظبي
مروحية روسية - أرشيفية
كشف وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف عن وجود محادثات بين روسيا والمكسيك، لشراء مجموعة من الطائرات الهليكوبتر العسكرية روسية الصنع.
وقال لافروف -في تصريحات صحيفة، الجمعة، حيث يقوم بزيارة للمكسيك- إن اتفاق توريد جديدا مع شركة "روسوبورون إكسبورت" الروسية لتصدير الأسلحة قد يعقب عملية شراء نحو 50 طائرة هليكوبتر روسية.
وأضاف: "يدرس الجانب المكسيكي حاليا مقترحات ملموسة من شركة روسوبورون إكسبورت بما في ذلك توريد طائرات هليكوبتر".
كان الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور قال في عام 2018 إنه سيلغي صفقة شراء مزمعة لثماني طائرات هليكوبتر عسكرية من الولايات المتحدة، الشريك الأمني الرئيسي لبلاده، في إطار إجراءات لخفض النفقات.
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