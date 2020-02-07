طائرة مدنية في سماء دمشق تنجو من مصير "رحلة أوكرانيا" بإيران

نجت طائرة ركاب مدنية كانت تحلق في سماء العاصمة السورية دمشق، الخميس الماضي، من مصير رحلة الطائرة الأوكرانية المنكوبة في إيران.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن طائرة ركاب تقل 172 شخصا كانت تستعد للهبوط بمطار دمشق الدولي، كادت تتعرض لنيران الدفاع الجوي السوري خلال صد هجوم إسرائيلي بالقرب من دمشق فجر الخميس، وتم نقل الطائرة إلى قاعدة حميميم الجوية.



وأضافت في بيان: "بعد الساعة الثانية من صباح يوم الخميس شنت أربع طائرات حربية إسرائيلية من طراز F-16 دون دخول المجال الجوي السوري هجوما مفاجئا بثمانية صواريخ "جو - أرض" في ضواحي دمشق، وأثناء صد غارة جوية قامت بها القوات الجوية الإسرائيلية، استخدمت القوات الحكومية السورية بنشاط أنظمة الدفاع الجوي".

وتابع البيان: "أظهر تحليل بيانات نظام التحكم الموضوعي للوضع الجوي، في وقت هجوم الطائرات المقاتلة الإسرائيلية على ضواحي دمشق، كانت طائرة ركاب من طراز Airbus-320 على متنها 172 راكبا تستعد للهبوط في مطار دمشق الدولي".

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وقال البيان: "بفضل عمليات لمراقبي مطار دمشق والتشغيل الفعال لنظام مراقبة الحركة الجوية الآلي، تمكنا من إخراج طائرة الركاب إيرباص - 320 من منطقة نيران الدفاع الجوي السوري والهبوط بأمان في أقرب مطار بديل - في قاعدة حميميم الجوية الروسية".

وأسقطت الدفاعات الجوية في إيران طائرة أوكرانية مدنية في 8 يناير/كانون الثاني الماضي، ما أودى بحياة 176 شخصا في كارثة سعت إيران للتعتيم عليها قبل إعلانها المسؤولية بعد نحو أسبوع من الحادث.

كما أعاد الحادث إلى الأذهان سقوط طائرة روسية من طراز "إيل-20" في سبتمبر من عام 2018، أثناء تحليقها فوق البحر الأبيض المتوسط قبالة الساحل السوري، بالتزامن مع هجوم صاروخي إسرائيلي استهدف مدينة اللاذقية، وكان على متنها 15 عسكريا، حين كانت في طريق عودتها إلى قاعدة حميميم الجوية قرب مدينة اللاذقية الساحلية التي كانت تتعرض وقتها للهجوم من "صواريخ معادية".



واعتبرت وزارة الدفاع الروسية وقتها الهجوم الإسرائيلي بمثابة "تصرف عدائي"، وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية: "لم يكن ممكنا لوسائل مراقبة الطيران الإسرائيلي وطياري "إف-16" ألا يكونوا قد رأوا الطائرة الروسية، حيث إنها اتجهت للهبوط إلى ارتفاع 5 كلم​​​. ورغم ذلك، نفذوا هذا الاستفزاز عمدا".

وكانت الدفاعات الجوية السورية تصدت في الساعات الأولى من صباح الخميس، لقصف شنه الطيران الإسرائيلي استهدف مواقع غرب العاصمة دمشق.