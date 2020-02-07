روسيا تدعو إلى حل أزمة فنزويلا بالحوار

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - دعت روسيا، الجمعة، إلى حل الأزمة في فنزويلا عبر الحوار الداخلي، مشددة على ضرورة أن يجرى هذا الحوار دون شروط مسبقة.

وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف: "نسمع تصريحات من واشنطن بأنه لا خيار هناك سوى تغيير الرئيس الفنزويلي الحالي، والتهديد علنا بكل الخيارات، فضلا عن تنظيم الاستفزازات بانتظام.. هذا ليس نهجنا، وليس نهج شركائنا المكسيكيين".

وأضاف لافروف، في تصريحات صحفية خلال وجوده بالمكسيك: "بالحوار غير المشروط قد تتوصل الأطراف الفنزويلية لحلول مقبولة للتغلب على الأزمة الحالية".

وتشهد فنزويلا أزمة اقتصادية وسياسية خانقة تفاقمت إثر الانقسام في المجتمع بين مؤيدين للرئيس نيكولاس مادورو، ومؤيدين لرئيس البرلمان المعارض خوان جوايدو، الذي نصب نفسه يوم 23 يناير/كانون الثاني من العام الماضي، رئيسا مؤقتا للبلاد.

وباندلاع الأزمة، سارع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الاعتراف بزعيم المعارضة رئيسا انتقاليا، وحذت حذوه في ذلك دول "مجموعة ليما" باستثناء المكسيك ومنظمة الدول الأمريكية وعدد من دول أوروبا، فيما أكدت دول عدة، منها روسيا وإيران والصين وسوريا وتركيا، دعمها للرئيس مادورو.