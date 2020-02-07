عدن - ياسمين عبد الله التهامي - صحيفة دولية: اذرع نظام البشير احدى ادوات التدخل القطري بالسودان

الجمعة 7 فبراير 2020

الخليج 365 - متابعات

قالت صحيفة العرب اللندنية ان كل الأذرع السياسية التابعة لنظام البشير، تشكل إحدى الأدوات الرئيسية للتدخل القطري في شؤون السودان، بعد أن أقدمت على تنظيم مسيرات معارضة للسلطة الانتقالية تحت مسمى “الزحف الأخضر”، في وقت يسعى فيه العديد من الرموز للانخراط في المعترك الراهن.



ولفتت الصحيفة الى ان جهات حكومية تنبهت قبل أيام للخطورة الشديدة التي تمثلها تحركات بعض الشخصيات والقوى الإسلامية في الوقت الذي تتزايد فيه التحديات الداخلية والخارجية، وأصدرت، الثلاثاء، اللجنة المكلفة بالتحقيق في بلاغ الانقلاب العسكري على السلطة قبل ثلاثة عقود أوامر بالقبض على مجموعة جديدة ممن شاركوا في انقلاب البشير.

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وشملت إجراءات القبض عددا من السياسيين المعروفين بميولهم الإسلامية وقربهم من قطر، على رأسهم غازي صلاح الدين العتباني، رئيس حزب الإصلاح الآن، وزعيم ما يسمى بـ”الجبهة الوطنية”، ومعه كل من، علي كرتي، إبراهيم غندور، صديق فضل، الصافي نورالدين، عمر سليمان، عبدالمنعم محمد الزين، الهادي عبدالله، مهدي إبراهيم، تاج سر مصطفى، ومصطفى عثمان إسماعيل.

وبينت الصحيفة ان هذه الخطوة جاءت بعد انتشار معلومات حول قيام عدد من القيادات بإعادة إنتاج بعض الأحزاب، وتشكيل تنظيمات بمسميات قابلة للتأقلم مع الحياة السياسية الجديدة، وتستطيع استيعاب القوى المحسوبة على الحركة الإسلامية بسهولة.

وبدأت الدوحة تعمل على تنفيذ هذه الفكرة منذ إسقاط نظام البشير، وفقدان حزب المؤتمر الوطني الحاكم، والأحزاب القريبة منه الكثير من مقومات الاستمرار، وتصاعد حدة العداء الشعبي، على أمل الصبر قليلا لتتمكن من العودة إلى السلطة من الباب الديمقراطي، عندما يتم الوفاء بالاستحقاقات الانتخابية المنتظرة.