عدن - ياسمين عبد الله التهامي - صحيفة: أردوغان وجد فرصة للتوسع ومحاولة بسط نفوذه في ليبيا

الجمعة 7 فبراير 2020

طرابلس/أنقرة - الخليج 365

قالت صحيفة خليجية، "في مسيرة وتاريخ عدد ليس بالقليل من الدول الكثير من التحديات والأزمات الخطيرة، وهي أمور تحدث ويمكن أن تكبر أو تكون عادية، وفي جميع الحالات لكل منها آلية معينة للتعامل معها وذلك تبعاً لنوعها ومصدرها وسببها كأن تكون جراء كارثة طبيعية أو صراعات وخلافات أو ما شابه ذلك ورغم أن العالم يتحسب كثيراً لانتشار الأوبئة الصحية ويجد نفسه مدفوعاً بقوة الحرص على السلامة للتعاون بين جميع مكوناته بهدف تطويق أي انتشار وبائي والقضاء عليه.



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وأضافت صحيفة "الوطن" الإماراتية الصادرة اليوم الجمعة تابعها "الخليج 365" يبين الواقع أيضاً أن هناك أنواع ثانية من الأوبئة التي لا تقل شراسة وخطورة عن المتعارف عليه، وهذا النوع يتمثل بالمرتزقة والإرهاب والمليشيات العابرة للحدود والفصائل الوحشية التي تعمل لحساب من يدفع لاستخدامها في المكان الذي يحدده مشغلوها، والتي يمكن أن يستمر نشاطها لفترة طويلة تلحق أكبر الأضرار بالدول التي تتدخل بها وبشعوبها على حد سواء، طالما لم يكن هناك موقف دولي يتجاوز التحذير والشجب.

ومضت ولاشك أن العديد من الدول العربية قد شهدت هزات كبرى جراء هذا النوع من الأوبئة والتدخلات مثل سوريا والعراق ولبنان وحالياً ليبيا التي تتواصل فيها عمليات دعم المليشيات و”توريد” المرتزقة دعماً لمليشيات ما يسمى بـ”حكومة الوفاق”، والتي شعرت أنها تقترب من النهاية مع تقدم الجيش الوطني الليبي لتطهير العاصمة الليبية فاستعانت بأردوغان الذي وجد بها فرصة للتوسع ومحاولة بسط نفوذه في ليبيا وكانت عمليات نقل المليشيات والعتاد والسلاح تتم في الوقت الذي تتبخر فيه كالعادة وعود الجانب التركي والتعهدات التي يدعيها كما حصل في مؤتمر برلين، حيث بات تسليح مليشيات “الوفاق” أكثر وأغزر عبر نقل المليشيات التي لا ترغب أي دولة أو نظام بوجودها على أراضيها.

وقالت "الإرهاب والتطرف والمليشيات والمسلحون المنفلتون جميعها أوجه متعددة لوباء واحد يحمل الخراب والموت في كافة حالاته، وهو ما يستوجب وقفة عالمية رادعة مع كل طرف يمكن أن يعول عليه ويقدم ما يلزم للمتورطين سواء دعماً أو تمويلاً أو تسليحاً أو إيواءً، لأن العالم الذي يحارب كافة أنواع الأوبئة لا يمكن أن يقبل مطلقاً بوجود مرتزقة يتنقلون من دولة إلى أخرى، ولاشك أن المؤتمر الصحفي للناطق باسم الجيش الليبي الوطني المدعوم بالأسماء والأرقام يعطي فكرة كبرى عما يتم العمل عليه وكيف يتم تبذير ثروات الشعب الليبي لاستقدام المأجورين وما يمكن أن يسببه ذلك سواء لليبيا أو لجوارها والمنطقة برمتها".