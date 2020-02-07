التحالف العربي يوضح تفاصيل مصرع 3 صيادين مصريين في انفجار ألغام بحرية زرعها حوثيين

في واقعة مأساوية، قال المتحدث الرسمي باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، إنه عند الساعة (0200) من فجر يوم الأربعاء الموافق (05 فبراير 2020م)، نفذت قوات التحالف البحرية عملية استجابة لبلاغ عن غرق أحد قوارب الصيد بالمياه الدولية بالبحر الأحمر نتيجة انفجار لغم بحري.

ونقلت "وكالة الأنباء السعودية" عن العقيد المالكي أن قارب الصيد الذي تعرض للانفجار كان على متنه ستة صيادين من الجنسية المصرية تم إنقاذ ثلاثة منهم، واستشهاد 3 آخرين نتيجة انفجار اللغم البحري. حسبما نشر موقع "الوطن".

وأوضح العقيد المالكي، أن استمرار الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران في نشر وزراعة الألغام البحرية يمثل تهديداً حقيقياً لحركة الملاحة البحرية والتجارة العالمية بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر، مؤكداً استمرار جهود التحالف في تحييد التهديدات البحرية وخطر الألغام البحرية، حيث بلغ مجموع ما تم اكتشافه وتدميره من الألغام (137) لغماً بحرياً قامت المليشيا الحوثية بزراعتها ونشرها عشوائياً بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر.