هيئة حماية المستهلك الروسية تعدد طرق الوقاية من فيروس كورونا

أعلنت الهيئة أنه من أجل الحماية من الإصابة بعدوى الفيروس التاجي، بالإضافة إلى غسل يديك واستخدام قناع، يجب عليك ممارسة الرياضة وتناول الطعام بشكل صحيح والحصول على قسط كافٍ من النوم والتنظيف الرطب بانتظام.
ولفتت هيئة حماية المستهلك الى انه "للوقاية من الأنفلونزا والفيروس التاجي وغيرها من الإصابات الفيروسية التنفسية الحادة: ارتدِ قناعًا، واغسل يديك، وتناول الطعام بشكل صحيح، ومارس التمارين، ونم بما فيه الكفاية، واستخدم مطهرًا، وقم بتغطية فمك عند السعال والعطاس، وقم بالتنظيف الرطب بانتظام، وخذ اللقاح ضد الأنفلونزا".
وأشارت الهئية الى أن "الأعراض الرئيسية لفيروس كورونا هي الحمى والسعال وسيلان الأنف وضيق التنفس"، مضيفة: "عدوى الفيروس التاجي خطرة لأنه لا يوجد لقاحله بعد، وفترة الحضانة طويلة (14 يوما) ودون أعراض"، مشددة على انه "من أجل التعافي بشكل أسرع وعدم نقل العدوى إلى أي شخص، يجب عليك البقاء في المنزل واستشارة الطبيب عند ظهور السعال وسيلان الأنف والحمى".
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