حالتان جديدتان لفيروس كورونا في مقاطعة بريتش كولومبيا الكندية

أعلن مسؤولو الصحة الكنديون عن حالتين جديدتين لفيروس كورونا في مقاطعة بريتش كولومبيا، مما يرفع العدد الإجمالي من حالات الإصابة بالفيروس في المقاطعة إلى أربع حالات.
وأوضحت مسؤولة الصحة في المقاطعة الدكتورة بوني هنري أن "الحالتين الجديدتين من نفس العائلة لرجل وزوجته في الثلاثينات من العمر ويعيشان في مقاطعة هوبي الصينية، وكانا زورا المرأة الخمسينية التي كانت أول حالة إصابة بالفيروس في المقاطعة"، مشيرة الى أن "المريضين أظهرا أعراضا خفيفة جدا ظهرت مثل نزلات البرد"، لافتة إلى أن الأشخاص الثلاثة في هذه العائلة المصابة بالفيروس يبقون في عزلة في منازلهم في منطقة فانكوفر".
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