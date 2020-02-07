تسجيل إصابة أصغر رضيع بفيروس كورونا بعد ولادته بـ30 ساعة

ذكرت القناة التلفزيونية الحكومية الصينية "CCTV" أن رضيعين حديثا ​الولادة​ أصيبا ب​فيروس كورونا​ الجديد في مدينة ووهان الصينية، مبينة أنه تم تشخيص إصابة أصغر رضيع، يبلغ عمره 30 ساعة فقط، بالفيروس، حيث كانت والدته مصابة أيضاً بالفيروس وقد نقلت الأم الفيروس إلى الجنين عن طريق الرحم.

وعلقت مديرة الفرع الطبي بجامعة ​تكساس​، سوزان مكليلان على الإصابة قائلة: "هل تعرض الجنين للعدوى لأن الأغشية المخاطية كانت مكشوفة للفيروس، الذي حملته الأم، أم أنه نقل عبر الدم من خلال المشيمة؟ ليس لدينا أي فكرة".

وبدورها، حذرت مديرة المراكز الأميركية لمكافحة ​الأمراض​ والوقاية منها، نانسي ميسونييه، من أن "هناك الكثير ما لا نعرفه حول فيروس كورونا الجديد".