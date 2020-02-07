جعجع التقى رئيس تحمّع الصناعيين في البقاع

التقى رئيس حزب "القوّات ال​لبنان​يّة" ​سمير جعجع​، في ​معراب​، رئيس تحمّع الصناعيين في ​البقاع​ نيكولا أبو فيصل يرافقه العضو في التجمّع شارل اسطفان في حضور منسّق منطقة زحلة في الحزب طوني القاصوف. وعرض أبو فيصل مع رئيس "القوّات" المشاكل التي يعانيها الصناعيون في لبنان عموماً و​منطقة البقاع​ خصوصاً في ظل ​الأزمة​ التي تمرّ بها البلاد.

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