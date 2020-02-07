عبدالله: سنحمي المصالحة مع الشرفاء وسنحترم أنفسنا وبلدنا في محنته

راى عضو "​اللقاء الديمقراطي​" النائب ​بلال عبدالله​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي أنه "اذا كان البعض يظن، أنه بخروجه عن الأصول والآداب السياسية، وبأعادة الأعتبار للغة الغرائز ونبش الأحقاد، سينجح في تعويض الخسائر وشد العصب واستدراج الردود الهابطة. نقول، اننا سنحمي المصالحة مع الشرفاء، وسنحترم أنفسنا وبلدنا في محنته، علنا نصل إلى ​انتخابات​ رئاسية مبكرة ترضي الشارع".

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