توقيف مروّج وضبط كمية كبيرة من المخدرات

أعلنت المـديرية العـامة لقـوى الامـن الـداخلي انه في إطار المتابعة المستمرة لتوقيف تجّار المخدرات ومروجيها والمطلوبين للقضاء، وفي سياق أحد التحقيقات لمكتب مكافحة المخدرات المركزي وبعد متابعة حثيثة، تم كشف هوية شخص ينشط في مجال الترويج.
ونتيجة لعملية رصد دامت لعدة أيام، تمكن مكتب مكافحة المخدرات المركزي بمؤازرة قوة من المجموعة الخاصة في وحدة الشرطة القضائية من توقيف /9/ اشخاص داخل شاليه في أحد المنتجعات في ذوق مصبح، وهم كل من اللبنانيين: -ج. خ. (مواليد عام 1994)، -س. ي. (مواليد عام 1997)، -س. ر. (مواليد عام 2001)، -س. ا. (مواليد عام 1995)، -ت. ح. (مواليد عام 1999)، -ا. ا. (مواليد عام 1999)، -ج. م. (مواليد عام 1991)، -ح. ص. (مواليد عام 1990)، -ح. ا. (مواليد عام 1993)
بالتحقيق معهم، جرى التوصل الى المروج الذي يزودهم بالمخدرات. بناء عليه، قامت قوة من المجموعة الخاصة بمداهمة مكان اقامته في الحازمية، وتمكنت من توقيفه ويدعى: ج. ر. (مواليد عام 1993، لبناني) وضبطت كميّة كبيرة من المخدّرات داخل منزله وهي: - /1462/ حنجوراً من الكيتامين. - /2444/ حبة "MDMA" و"XTC". - /219/ غ من مادة الكوكايين. - /460/ غ من مادة حشيشة الكيف. - /24/ حبة ترامل. - /25/ غ من مادة الماريجوانا. - /36/ حبة من "Diorostope"، "Flumix Entrostop". - مبلغ مالي وقدره /27936/ $ و /6,641,000/ ل.ل.- /3/ سيارات، هاتف خلوي عدد/2/. أودعوا مع المضبوطات القضاء المختص، بناء على اشارته.
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