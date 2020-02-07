توقيف مروّج وضبط كمية كبيرة من المخدرات

أعلنت المـديرية العـامة لقـوى الامـن الـداخلي انه في إطار المتابعة المستمرة لتوقيف تجّار المخدرات ومروجيها والمطلوبين للقضاء، وفي سياق أحد التحقيقات ل​مكتب مكافحة المخدرات المركزي​ وبعد متابعة حثيثة، تم كشف هوية شخص ينشط في مجال الترويج.

ونتيجة لعملية رصد دامت لعدة أيام، تمكن مكتب مكافحة المخدرات المركزي بمؤازرة قوة من المجموعة الخاصة في وحدة ​الشرطة القضائية​ من توقيف /9/ اشخاص داخل شاليه في أحد المنتجعات في ​ذوق مصبح​، وهم كل من اللبنانيين: -ج. خ. (مواليد عام 1994)، -س. ي. (مواليد عام 1997)، -س. ر. (مواليد عام 2001)، -س. ا. (مواليد عام 1995)، -ت. ح. (مواليد عام 1999)، -ا. ا. (مواليد عام 1999)، -ج. م. (مواليد عام 1991)، -ح. ص. (مواليد عام 1990)، -ح. ا. (مواليد عام 1993)

بالتحقيق معهم، جرى التوصل الى المروج الذي يزودهم بالمخدرات. بناء عليه، قامت قوة من المجموعة الخاصة ب​مداهمة​ مكان اقامته في ​الحازمية​، وتمكنت من توقيفه ويدعى: ج. ر. (مواليد عام 1993، لبناني) وضبطت كميّة كبيرة من المخدّرات داخل منزله وهي: - /1462/ حنجوراً من الكيتامين. - /2444/ حبة "MDMA" و"XTC". - /219/ غ من مادة ​الكوكايين​. - /460/ غ من مادة ​حشيشة الكيف​. - /24/ حبة ترامل. - /25/ غ من مادة ​الماريجوانا​. - /36/ حبة من "Diorostope"، "Flumix Entrostop". - مبلغ مالي وقدره /27936/ $ و /6,641,000/ ل.ل.- /3/ سيارات، ​هاتف خلوي​ عدد/2/. أودعوا مع المضبوطات ​القضاء​ المختص، بناء على اشارته.