شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا ساهم أردوغان فى تهريب الإرهابيين بليبيا إلى أوروبا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور طه على، الباحث السياسى، مخطط الرئيس التركى رجب طيب أردوغان في استخدام المرتزقة السوريين الذين أرسلهم إلى ليبيا في ابتزاز دول أوروبا، مشيرا إلى أن كثير من الإرهابيين السوريين الذين نقلتهم تركيا إلى ليبيا هربوا إلى أوروبا خلال الأيام الماضية ، موضحا أن كل ما في الأمر أن أردوغان يدفعهم لدخول أوروبا وتصوير الأمر أنه خطر يهدد الأوروبيين ما يمكنه من ممارسة دوره في ابتزاز الأوربيين، حيث إنه هو نفسه صرح بذلك خلال مؤتمر برلين.

وأضاف الباحث السياسى، في تصريحات لـ"الخليج 365"، أن رجب طيب أردوغان يناور بالإرهابيين في ليبيا لتهديد الأمن الأوروبي وابتزاز الأوربيين، حيث أنه – أي أردوغان - متيقن بشدة أنه مستحيل يحسم الحرب في لبييا لصالحه لأن الجيش الليبي جيش نظامي، ومدعوم من دول إقليمية كبرى كما أنه يسيطر على أكثر من 90% من الأرض في ليبيا.

ولفت الدكتور طه على، إلى أن رجب طيب أردوغان يراهن على سيناريوهات الفوضى حتى يستمر الخطر في مواجهة كل من مصر بشكل عام ومن جهة أخرى تظل ليبيا صداع في رأس الأوربيين لابتزازهم ودعم أجندته السياسية.

Advertisements

وفى وقت سابق ذكر موقع العربية، أن تركيا أرسلت 4 آلاف من عناصر التنظيمات الإرهابية إلى ليبيا، للمشاركة في إشعال الأزمة الليبية في طرابلس مستشهدة بتصريحات بعض قيادات الميليشيات الليبية والمرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأوضح موقع العربية، أن تركيا ترسل حاليا سوريين ينتمون إلى تنظيمات إرهابية مثل القاعدة وداعش إلى ليبيا للقتال إلى جانب حكومة الوفاق الليبية، بقيادة فايز السراج، ضد الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر، لافتا إلى أن تركيا أرسلت أكثر من 4 آلاف مسلح أجنبي إلى طرابلس، وأن العشرات منهم ينتمون إلى جماعات متطرفة.

وأوضح موقع العربية، أن الميليشيات المدعومة من تركيا في شمال سوريا تضم مسلحين سبق لهم أن قاتلوا مع القاعدة، وداعش وغيرهما من التنظيمات، وارتكبوا جرائم وحشية بحق الجماعات الكردية والمدنيين السوريين، لافتا إلى أن منظمة الأمم المتحدة أدانت مرارا تدفق الأسلحة والمسلحين الأجانب إلى ليبيا.